Склад российского маркетплейса загорелся сегодня после атаки ВСУ, есть пострадавшие

В ночь на 13 августа в Республике Башкортостан произошло возгорание, затронувшее инфраструктуру крупного российского ритейлера. В результате воздушной атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов объединенной компании Wildberries и Russ (RWB), возникло возгорание. Информацию об этом оперативно распространила пресс-служба компании.

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По данным ритейлера, удар пришелся на промышленную зону, в компании уточнили, что пораженный объект не является складским помещением для хранения товаров. Представители Wildberries отметили, что на объекте заблаговременно, в соответствии со всеми требованиями безопасности, была проведена полная эвакуация персонала.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в своем заявлении сообщил, что в результате атаки пострадали два человека. Оба раненых в настоящее время находятся в медицинских учреждениях, где им оказывается вся необходимая квалифицированная помощь. О характере ранений и состоянии пострадавших на данный момент официальной информации не поступало.

Хабиров также подтвердил факт возгорания, возникшего вследствие удара. В ликвидации пожара, помимо наземных служб, задействован спасательный вертолет, который осуществляет сброс воды для сдерживания распространения огня и тушения очагов. Работа пожарных расчетов продолжается, ситуация находится под контролем оперативных служб региона.

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