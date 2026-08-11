Советская балерина и актриса Наталья Трубникова умерла в Москве на 72-м году жизни. Артистку обнаружила соседка в квартире в Тверском районе, сообщает Mash.

По данным издания, женщины общались утром, однако вечером Трубникова перестала отвечать на телефонные звонки. Соседка пришла к ней домой и обнаружила артистку без признаков жизни. По предварительным данным, Трубникова умерла, сидя на диване.

Известно, что в последние годы Трубникова страдала болезнью Паркинсона.

Наибольшую известность актрисе принесла роль принцессы Мелисенты в музыкальной сказке "31 июня". Также она снималась в фильмах "Формула любви" и "12 стульев", а на театральной сцене выступала в МАМТ.

Ранее стало известно о смерти мужа актрисы Ларисы Кадочниковой.