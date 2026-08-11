Жители российского региона на четыре дня останутся без интернета

В ночь с 11 на 12 августа Камчатский край временно лишится полноценного интернет-соединения. Примерно в полночь полуостров переключат на резервные спутниковые каналы. Вынужденные ограничения связаны с плановыми техническими мероприятиями компании «Ростелеком» по укреплению подводной волоконно-оптической линии связи.

Как сообщил Министр цифрового развития Камчатского края Григорий Бондаренко, на мысе Левашова, где магистраль выходит на берег, вода критически подмыла сушу. Инфраструктура оказалась в зоне риска, и при дальнейшем разрушении грунта кабель мог полностью выйти из строя.

Чтобы спасти линию и гарантировать надежность соединения в будущем, специалисты перенесут коммуникации. Изначально операцию планировали провести еще в первую декаду августа, однако старт работ сместили на 12 августа, ориентируясь на текущую гидрометеорологическую обстановку. При благоприятной погоде весь комплекс задач займет до четырех суток.

В течение этого времени камчатцам будут недоступны социальные сети, мессенджеры и привычные онлайн-сервисы, поскольку отключение затронет как домашний, так и мобильный доступ в сеть. При этом регион не окажется в полной информационной изоляции. Продолжат функционировать телевизионное вещание, сотовая голосовая связь, обмен SMS-сообщениями и стационарная телефония «Ростелекома», поэтому жители полуострова смогут беспрепятственно дозваниваться до своих близких.

Все объекты жизнеобеспечения, включая экстренные службы, медицинские учреждения, автозаправочные станции и продуктовые магазины, сохранят штатный режим работы.

Профильные ведомства выпустили отдельную памятку для хозяйствующих субъектов в сфере торговли. Предпринимателям настоятельно рекомендовали заблаговременно настроить контрольно-кассовую технику на автономный офлайн-режим и проверить свои соглашения с операторами связи.

Продажа маркированных товаров, в том числе через систему ЕГАИС, технически возможна без интернета на протяжении нескольких дней. Кроме того, владельцам торговых точек посоветовали временно пересмотреть объемы закупок скоропортящейся продукции, чтобы избежать избыточных запасов и минимизировать финансовые потери из-за возможных перебоев в период технических работ.