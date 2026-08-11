Володин обратился к желающим стать гражданами РФ

Тем, кто хочет стать гражданами РФ, необходимо взять на себя обязанность защищать Россию. На это указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С момента вступления в силу нового закона о гражданстве РФ (ФЗ от 28.04.2023 № 138-ФЗ) оно было прекращено у более чем 4,5 тысяч человек. Свыше 3 тысяч лишились гражданства по итогам судебных приговоров за уголовные преступления, более 400 — в связи с непостановкой на воинский учет, порядка 300 — в результате установления факта совершения действий, создающих угрозу безопасности страны.

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«Те, кто хочет стать гражданами Российской Федерации, должны взять на себя обязанность ее защищать, соблюдать наши законы, а также знать русский язык, с уважением относиться к культуре и традициям», — написал Володин.

Ранее в Красноярском крае троих предпринимателей привлекли к административной ответственности за незаконное использование труда иностранных граждан.