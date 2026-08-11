Стали известны подробности о бежавших за самолетом россиянках

Стали известны подробности о бежавших за самолетом в аэропорту Шереметьево россиянках — они спешили на свадьбу. Об этом они рассказали Telegram-каналу Baza.

Они должны были лететь в Бодрум (Турция) на свадьбу сестры и выйти из самолета прямо на торжество. Из-за этого они приехали в аэропорт уже в красивых коротких платьях, но из-за «обстоятельств» опоздали на рейс.

Тогда, по словам девушек, их накрыла паника. Когда они увидели удаляющийся самолет, то решили попробовать его догнать, однако не вышло. В итоге за это их оштрафовали на две тысячи рублей каждую.

Ранее две пассажирки, опоздавшие на рейс, устроили забег за самолетом в московском аэропорту Шереметьево. Действия россиянок попали на видео.