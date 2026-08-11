В России выросло число жалоб на домашнее насилие

В России за первые шесть месяцев 2026 года заметно выросло число обращений женщин за помощью из-за домашнего насилия. Количество звонков на Всероссийский телефон доверия для женщин увеличилось на 52% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает "Осторожно, новости".

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С января по июнь на горячую линию поступило 15 839 телефонных обращений против 10 402 годом ранее. Еще свыше 440 сообщений женщины направили через кризисную почту и социальные сети. Специалисты отмечают не только рост числа обращений, но и то, что ситуации, в которых пострадавшим требуется помощь, становятся более опасными.

Самым распространенным видом насилия стало физическое: о нем рассказали 81% обратившихся женщин. В первом полугодии 2025 года чаще всего сообщалось о морально-психологическом насилии.

Одновременно увеличилась доля случаев, когда агрессор применяет насилие не только к женщине, но и к ее детям. За год этот показатель вырос с 16% до 28%.

Больше всего обращений поступило от жительниц Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Башкортостана, а также Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской и Самарской областей.