Россиянка получила лотерейные билеты в подарок и выиграла миллион рублей

Россиянка из Ульяновской области получила лотерейные билеты в подарок от клиентки и выиграла миллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».

Уточняется, что Наталья получила два билета лотереи «Мечталлион». Один из них принес ей приз в размере 150 рублей, а второй — миллион рублей. Россиянка хочет потратить выигрыш на оплату обучения для детей.

Ранее россиянин из Пермского края сорвал куш в лотерею и раскрыл свой лайфхак.