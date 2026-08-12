В Свердловской области паводковая вода ушла с 96 участков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Паводковая вода ушла с территории 96 приусадебных участков и 3 дачных домов в Свердловской области за прошедшие сутки, подтопленными остаются 10 жилых домов, 795 приусадебных участков. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"За прошедшие сутки от воды освободились 3 дачных дома и 96 приусадебных участков. За сутки затоплений не произошло. Всего на территории области остаются затоплены 10 жилых домов, 795 приусадебных участков, 9 низководных мостов и 1 участок автомобильной дороги", - говорится в сообщении.