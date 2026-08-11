В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать школьный рюкзак

Важно, чтобы рюкзак для первоклассника не только имел привлекательный внешний вид, но и был безопасным для ребенка. О том, на что обратить внимание при выборе школьного ранца, в беседе с "Лентой.ру" рассказали специалисты Роскачества.

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В первую очередь, по словам экспертов, нужно обратить внимание на вес пустого рюкзака. Для младшеклассников он не должен превышать 700 граммов. Слишком тяжелый ранец может негативно сказаться на осанке ребенка.

Для первоклассников следует выбирать рюкзак, размеры которого соответствуют параметрам: высота задней стенки - 30-36 сантиметров, передней - 22-26 сантиметров, ширина - 6-10 сантиметров. Эксперты обращают внимание, что перед покупкой желательно проверить маркировку товара - на ней будет указана возрастная категория, для которой предназначено изделие.

Специалисты Роскачества подчеркивают, что очень важна спинка ранца. Для учеников начальных классов обязательна жесткая спинка, которая будет плотно прилегать к спине и равномерно распределит нагрузку. Лямки рекомендуется выбирать широкие (3,5-4 сантиметра в верхней части) и регулируемые по длине. Для удобства ребенка желательно, чтобы они имели подкладку из дышащей ткани.

Эксперты советуют покупать модели с двумя отделениями: основным для учебников и дополнительным для мелких вещей.

Специалисты напоминают, что на рюкзаках обязательно должны быть светоотражающие элементы, размещенные на всех сторонах рюкзака. Это повысит безопасность ребенка на дороге в темное время суток.