Перебравшийся в Москву британец рассказал о необычном качестве людей из России

Британец Данни Армстронг, проживший в Москве почти десять лет, обратил внимание на необычное качество русских. О своем опыте жизни в России он рассказал «Ленте.ру».

Армстронг вырос в рабочем пригороде Манчестера. В юности он увлекался боксом и хотел стать спортивным журналистом. По его словам, тогда все самые топовые страны в этом спорте были русскоязычными, поэтому он решил, что ему нужно перебраться в Россию и выучить русский язык. Теперь он свободно говорит по-русски и успел поработать на телевидении.

По мнению Армстронга, в России люди гораздо сдержаннее, чем в Британии.

«Они говорят, что мы, британцы, самые сдержанные, но я не уверен», — признался он.

Он вспомнил случай, когда во время авиаполета ему пришлось сменить место в самолете. Девушка, рядом с которой он сел, оказалась из России, и он сразу это понял по выражению ее лица.

«Я подошел, извинился и спросил на английском, могу ли я сесть. Она посмотрела на меня с таким особенным выражением лица и говорит: "Зачем?" Я подумал: "Где-то я уже видел такое лицо". И мне показалось, что она русская. Это вот то самое по умолчанию недовольное женское лицо, которое я видел, наверное, тысячу раз», — рассказал он.

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