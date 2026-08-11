Как советские космонавты проносили на борт алкоголь

Некоторые вещи никогда не попадали в официальные грузовые манифесты советских космических миссий. О них не сообщали в ЦУП, их не указывали в документах и не обсуждали с начальством. Подробнее о них — в материале «‎Рамблера».

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Советская космическая программа работала в режиме тотального контроля, при котором каждый грамм груза регистрировался. Список разрешенных предметов согласовывался с Институтом медико-биологических проблем. Каждому члену экипажа разрешалось взять с собой около полутора килограммов личных вещей, в которые укладывались фотографии, письма и мелкие сувениры. любая дополнительная вещь требовала официального разрешения.

Рацион питания был составлен с точностью до калории. Советские космические продукты 1970-х выпускались преимущественно в тюбиках, содержавших протертые мясные пюре, овощные пасты и соки, а позже к ним добавились сублимированные блюда, требовавшие добавления воды. Все это было спроектировано для условий невесомости и насыщения организма необходимыми веществами, тогда как вкусовые качества не особо учитывались.

Как провозили коньяк?

Главным предметом космической контрабанды был армянский коньяк, появлявшийся на борту советских орбитальных станций с завидной регулярностью. Астронавты переливали алкоголь в тюбик с надписью «Элеутерококк-К». Элеутерококк был официально одобренным тонизирующим средством в космическом рационе, а его упаковка выглядела достаточно невинно, из-за чего легко проходила предстартовые проверки. Именно такой тюбик обнаружил у себя на Салюте-6 Георгий Гречко, летевший с Юрием Романенко, — и оба пили по небольшому глотку перед сном, о чем Гречко впоследствии рассказал в интервью журналу «Максим».

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Другим способом провоза коньяка была плоская фляжка, вклеенная под обложку бортового журнала с советским гербом, который без вопросов проходил ультрафиолетовый досмотр. Один офицер безопасности, по словам Гречко, однажды посоветовал наполнять емкость по самую пробку, поскольку при неполном заполнении содержимое начинало булькать при проверке.

Космонавт Валерий Рюмин однажды перед полетом купил двенадцать бутылок армянского коньяка и перелил их в мягкие пластиковые пакеты с завинчивающимися пробками. Он провез шесть литров через все досмотры и разложил по тайникам, рассчитав запасы на несколько сменяющих друг друга экипажей, как сообщает Russia Beyond.

Игорь Волк перед полетом в 1984 году неделю питался исключительно хлебом и чаем и похудел на два килограмма. Сэкономленный лимит веса он потратил на маринованные огурцы и коньяк, упаковав их в целлофан и спрятав в скафандре.

Летчик-космонавт Владимир Джанибеков, по словам которого «некоторые ребята покуривали», подтверждал, что курение на борту случалось. При этом сам он считал это крайне неразумным, поскольку кислород на станции доставлялся с Земли и был строго учтенным ресурсом, сообщает «Лента.ру».

Как космонавты пили в невесомости?

Из-за физики микрогравитации ни налить жидкость в стакан, ни выпить из горлышка привычным способом в невесомости не выходило. Когда в тюбике оставалось меньше половины, внутри образовывалась пенистая смесь из жидкости и воздуха, которую уже не удавалось выдавить наружу. Владимир Коваленок и Александр Иванченков, следовавшие после Георгия Гречко, нашли решение.

Один космонавт брал горлышко тюбика в рот и отталкивался к потолку, второй бил его ладонью по голове, и в момент, когда первый по инерции летел обратно вниз, коньяк по той же инерции устремлялся ему в рот.

Знало ли об этом командование?

Командование знало об этом, хотя и в разной степени. Гречко после нескольких экспедиций написал официальное обращение в Министерство здравоохранения, утверждая, что малые дозы коньяка поддерживают иммунитет, улучшают сон и снижают тревожность лучше, чем официально одобренные седативные средства. Академик Олег Газенко, возглавлявший советскую космическую медицину, поддержал инициативу, заметив, что на борту «так мало положительных эмоций», что небольшие удовольствия следовало допустить официально. Министерство выдало разрешение, и коньяк ненадолго стал частью официального рациона, пока заместитель министра Бурназян, по данным портала «Назад в СССР», не отменил это решение.

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