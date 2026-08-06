Исследование Rambler&Co: более половины россиян разрешают домашним питомцам спать на своей кровати

При этом самыми популярными домашними животными остаются кошки – они есть у 43% опрошенных участников.

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Собаки живут у каждого пятого респондента (21%), об этом свидетельствуют результаты совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и онлайн-ритейлера Самокат. Значительно реже опрошенные россияне заводят рыбок (5%), попугаев (3%), грызунов (2%), черепах (1%) и других животных (3%).

Для многих владельцев питомцы становятся полноценными членами семьи. Так, 53% респондентов всегда разрешают животным спать на кровати, еще 16% делают это время от времени. Только 27% принципиально не позволяют питомцам забираться в постель, а 4% признались, что были бы не против, если бы это было возможно.

В исследовании отмечается, что россияне стремятся регулярно радовать своих домашних животных. Самый популярный способ – лакомства: их выбирают 54% владельцев. Еще 17% покупают игрушки, 11% – лежанки, домики и другие товары для отдыха, 8% отправляются на прогулки по новым маршрутам, 6% приобретают товары для домашних активностей (тоннели, игровые комплексы и др.), а 4% – одежду и аксессуары.

Данные Самоката подтверждают этот тренд. Онлайн-ритейлер отмечает, что россияне все чаще приобретают для питомцев не только товары первой необходимости, но и продукцию, которая делает их жизнь комфортнее. Так, за последний год продажи лакомств для взрослых собак всех пород выросли на 96%, а игрушек, которые можно грызть – более чем на 55%. Одновременно сохраняется высокий спрос на повседневное питание: заказы сухого корма для взрослых кошек увеличились на 24%, влажного – на 19%. Популярностью пользуются и товары для прогулок: например, продажи амуниции для собак выросли почти в шесть раз. Наиболее заметную динамику в этой категории показали ошейники – их стали покупать в 5,8 раз чаще, чем годом ранее (данные с 01.01 по 23.07.2026 по сравнению с аналогичным периодом 2025 года).

Исследование также показывает, что респонденты стараются разнообразить досуг своих питомцев. Помимо привычных прогулок рядом с домом (21%), почти каждый пятый владелец (19%) регулярно отправляется со своим животным в парк или на набережную. 7% берут питомцев с собой в гости, 5% вместе занимаются спортом или ходят в походы, а 3% путешествуют со своими любимцами. При этом 39% респондентов отметили, что их питомцы обычно не покидают дом (например, рыбки, грызуны или птицы).

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 23 по 30 июля 2026 года, в нем приняли участие более 2000 интернет-пользователей.