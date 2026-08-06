Друг Усольцевых заявил, что получил голосовое сообщение от них
Спустя почти десять месяцев после исчезновения семьи Усольцевых их друг получил странное послание. Об этом сообщает aif.ru.
По словам Валентина Дегтерева, на его электронную почту пришло анонимное сообщение, в котором якобы содержалось голосовое сообщение от Ирины Усольцевой. В нем она якобы говорила, что не стоит грустить о семье и они «уже не вернутся».
«Нам мешали жить проблемы, не давали быть счастливыми вместе, теперь их больше нет. Начался новый этап, который нужно прожить заново», – говорит «Ирина».
В конце пропавшая попрощалась со всеми и попросила прощения «за все». Сообщение записали 20 июня, но по какой-то причине отправили спустя более месяца.
Дегтярев заявил, что это сообщение пришло ему на почту, с которой он переписывался с Сергеем Усольцевым еще до исчезновения. Проверив запись через специальную программу, друг семьи выяснил, что это реальная запись.
Однако эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский указал на возможный фейк. Он подчеркнул, что с помощью нейросети и записи голоса человека можно создать голосовое сообщение, почти не отличающееся от реального. Чтобы выяснить, фейк это или нет, необходима экспертиза.
Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочь отправились в поход в Красноярском крае прошлой осенью, но пропали. Где они сейчас, неизвестно. Следователи еще не знают точной причины, но остановились на двух версиях: криминальной и несчастном случае.