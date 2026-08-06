Акулу длиной более двух метров увидели у портового города на Сахалине

Огромную акулу длиной более двух метров увидели у портового города Холмска на Сахалине. Об этом в четверг, 6 августа, пишет Shot.

© Вечерняя Москва

По данным источника, хищник подплыл близко к берегу и напугал отдыхающих. Авторы материала отмечают, что это могла быть одна из сельдевых акул, которых ранее заметили на берегу Находки в Приморье.

Причиной появления акул в регионе могло стать резкое потепление воды — температура недавно поднялась примерно до 20 градусов. Это привлекает акул, которые обычно держатся в более теплых водах, сообщается в публикации.

Гигантские медузы ропилемы стали появляться у побережья Владивостока из-за изменения океанических течений и прогрева воды. Эксперты считают, что глобальные климатические перемены корректируют температуру воды и пути миграции морских обитателей. Именно это и привело к распространению в этих широтах не только медуз, но и рыбы фугу.

Кроме того, в Приморском крае участились случаи встреч людей с акулами. Хищники подплывают близко к берегу, нарушая покой отдыхающих. Так, 27 июня в бухте Триозерье люди стали свидетелями появления акулы всего в нескольких десятках метров от пляжа: она кружила неподалеку от сапсерфера.