В ОП РФ предложили ввести школьные выплаты к 1 сентября

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью РИА Новости выступил с инициативой о введении ежегодной федеральной выплаты к началу учебного года. По его мнению, размер такой поддержки в текущем году должен составить около 15 тысяч рублей на каждого ребенка.

Гриб убежден, что материальная помощь должна распространяться на все семьи, где есть ученики с 1-го по 11-й класс. Он пояснил, что сборы в школу включают в себя не только покупку канцелярии и учебников, но и приобретение формы, спортивной одежды и обуви, что выливается в серьезные траты. Введение пособия, по словам члена ОП РФ, стало бы весомым подспорьем для родителей.

Сейчас единая федеральная выплата к 1 сентября законодательством не предусмотрена.

Однако в ряде регионов действуют местные меры поддержки, нацеленные преимущественно на многодетные семьи. Например, в Москве на время обучения школьникам ежегодно компенсируют покупку комплекта одежды.

Ранее в ОП предложили ввести в школах субъектов РФ курсы углубленного изучения родного языка. Введение углубленного курса предлагается с первого по одиннадцатый классы. При этом принимать соответствующие решения должны региональные законодательные органы.