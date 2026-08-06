Отец Маска назвал вызывающие восхищение черты россиян

Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол сообщил, что восхищается российскими гражданами, их улыбчивостью и гостеприимством. Его слова приводит РИА Новости.

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«Каждый, кого вы встречаете [в России], полон улыбок… Все хотят узнать о вас все, хотят что-то вам дать, хотят вас накормить, показать свои вещи», — подчеркнул он. По его словам, в россиянах нет злости и они очень любознательны.

Ранее Эррол Маск посоветовал россиянам ценить то, что у них есть в своей стране, и игнорировать внешние ограничения. Он также поделился, что был поражен высоким уровнем развития России и инфраструктурой страны.