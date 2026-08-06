В России изменят билеты на общественный транспорт

С 1 сентября 2026 года билеты на общественный транспорт приведут к стандартизированному оформлению. Об этом рассказала член общественного совета при Минтрансе Кира Доросева в беседе с РИА Новости.

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«С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу изменения в приказ Минтранса, которые стандартизируют транспортные билеты и сопутствующие документы. Отмечу, что речь здесь не про "красивый дизайн", а про юридическую ясность и защиту прав пассажира», — рассказала Доросева.

В частности, каждый билет должен будет содержать реквизиты самого билета, информацию об условиях поездки и стоимости образования, а также правила перевозки ручной клади и багажа. Ожидается, что изменения позволят сократить число «серых» билетов, а также позволят пассажиру доказать факт оплаты проезда и, при необходимости, предъявить претензии.

Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября вступят в силу новые правила перевозки багажа в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, в том числе в такси.