Путин встретился с Владимиром Машковым

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с народным артистом РФ, председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым.

Машков - известный российский актер и режиссер. Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и театра "Современник", президент театральной премии и фестиваля "Золотая маска". Снялся в более чем 50 фильмах, среди которых "Лимита", "Ликвидация", "Экипаж" и другие. Режиссер картин "Сирота казанская" и "Папа". Обладает множеством театральных и кинематографических наград.