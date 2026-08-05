Владимир Соловьев предложил вернуть смертную казнь

Журналист Владимир Соловьев призвал вернуть смертную казнь в России и казнить виновных в гибели блогера Владлена Татарского. Об этом сообщает ИС "Вести".

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"Если бы мы сразу казнили тварь, которая взорвала Владлена Татарского, каждый следующий биодрон сто раз подумал бы. И не просто казнить – имущество семьи изъять в пользу государства, чтобы ни у кого не возникало ощущения, будто таким способом можно решить финансовые и имущественные проблемы. Жестоко? Нет. Справедливо", – сказал Соловьев и добавил, что "жаждет отмщения и справедливости".

В апреле 2023 года в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате которого погиб Татарский. Еще 42 человека получили травмы.

Выяснилось, что девушка по имени Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) принесла с собой на встречу с блогером статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство.

В 2024 году суд приговорил ее к 27 годам заключения. Более того, суд взыскал с нее долг за унаследованную от отца квартиру.