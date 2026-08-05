С 8 по 10 сентября 2026 года состоится III Международный технологический конгресс и выставка ТЕХНОЛОГИИ при поддержке Администрации Президента, Правительства Российской Федерации и Правительства Московской области.

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Ключевая тема – внедрение информационных и других наукоемких технологий для реализации национальных проектов технологического лидерства и вывода отечественных продуктов на новые рынки.

В подготовке МТК-2026 принимают участие руководители Минпромторга и Минцифры, а также Минэнерго, Минсельхоза, Минтранса, Минэкономразвития, Минстроя, Минобороны, Минобрнауки и Минздрава России, субъектов РФ, госкорпораций Роскосмос, Росатом, Ростех, ВЭБ.РФ. Конгресс включен в Десятилетие науки и технологий.

Конгресс – это экосистема отраслевых форумов и нишевых событий, созданная российскими технологическими объединениями во главе с сооснователем МТК Ассоциацией РУССОФТ, с каждым годом привлекающая новых партнеров. В этом году его концепция впервые отражает синергию компетенций гражданских высокотехнологичных отраслей и ОПК, предоставляя уникальную возможность одновременной демонстрации продукции и технологий гражданского, военного и двойного назначения и существенно повышая эффективность участия организаций.

«Ценность Конгресса заключается в его концепции - объединить усилия отраслевых объединений России и стран-партнеров для обсуждения ключевых вопросов технологического развития. Такой межотраслевой подход позволяет находить комплексные решения, формировать единые подходы и открывает новые возможности для модернизации промышленности». (Из приветствия Первого заместителя Председателя Правительства РФ Д.В. Мантурова участникам Конгресса).

Участники пленарного заседания и стратегических сессий обсудят роль синхронизации отраслей и производительности труда в достижении технологического суверенитета, а также потенциал открытых архитектур и открытого кода для развития международной кооперации и экспорта.

Выставка ТЕХНОЛОГИИ построена по кластерному принципу, ее основные разделы: системы интеллектуального управления и многосредные беспилотные системы; кибербезопасность; искусственный интеллект; вычислительная техника и системы хранения данных; сервисные роботы и промышленное программное обеспечение; космические исследования и технологии; телекоммуникационные системы и сервисы; энергетика для наукоемких технологий; спутникостроение и аэрокосмическая техника; видеоигры; готовые отраслевые решения; потребительские технологии.

Экспозиция «Военные технологии» (организатор - АО «Рособоронэкспорт») впервые позволит презентовать на МТК продукцию и технологии военного и двойного назначения для Вооруженных Сил, правоохранительных органов и структур, обеспечивающих безопасность государства, бизнеса и граждан.

Особое место в контуре Конгресса занимает Интегральный прикладной кластер «КИТ: Космические исследования и технологии», стратегическим партнером которого традиционно является Госкорпорация «Роскосмос», формируя фокусную экспозицию новейших решений в области космической деятельности.

Форум ИКС: беспилотные системы, робототехника и системы интеллектуального управления объединит разработчиков, производителей и эксплуатантов решений для сельского хозяйства, медицины, строительства, энергетики и комплексной безопасности, которые обсудят важнейшие вопросы отрасли: от нормативной базы до промышленного дизайна и экспорта. Форум организуется при поддержке Минпромторга России совместно с АНО «ФЦ БАС».

II Межотраслевой форум по инфраструктуре центров обработки данных «Платформа ЦОД» посвящен научно-технической политике в области ЦОД, проблемам строительства, оснащения, энергоснабжения и комплексной безопасности объектов цифровой инфраструктуры, включая ЦОДы специального назначения.

Синхронное проведение на Конгрессе демо-дней индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов, включая программно-аппаратные комплексы, таких как «Автомобилестроение», «Электроэнергетика», «Сельское хозяйство», «Химия и Фармацевтика» обеспечит присутствие на Конгрессе крупнейших российских заказчиков и масштабную дискуссию по межотраслевому трансферу технологий.

Банк ВТБ (ПАО) как партнер деловой программы Конгресса участвует в формировании повестки ключевых сессий о роли финансовых институтов в развитии технологий на Конгрессе.

Представители администраций связи, телеком- и почтовые операторы, производители оборудования из 20 стран прибудут для обсуждения и демонстрации прорывных решений в телекоммуникационной отрасли на Юбилейный форум Регионального содружества в области связи, межгосударственного координирующего органа СНГ в области электрической и почтовой связи, со статусом наблюдателя в Международном союзе электросвязи и Всемирном почтовом союзе.

Международная программа МТК-2026 подкреплена официальной поддержкой Евразийской экономической комиссии, событие включено в план мероприятий Центра промышленной кооперации БРИКС при ЮНИДО.

Ожидается участие в Конгрессе более 5000 делегатов из 40+ стран демонстрация разработок 300+ организаций на выставке ТЕХНОЛОГИИ.

МТК-2026 проводится на площадке КВЦ Парка «Патриот» (Московская область).

Rambler&Co – стратегический партнер по медиа и технологиям Международного технологического конгресса.