Минюст меняет схему кормления заключенных

Российские арестанты, содержащиеся как в СИЗО, так и в колонии, будут есть меньшие хлеба, соли, маргарина и больше овощей, Кроме того, их рацион будет дополнен сливочным маслом, яйцами куриными, творогом и яблоками. Долгожданный законопроект изменений в постановление Правительства РФ, о котором уже писал «МК», подготовлен Минюстом и выложен в Интернет для общественного обсуждения.

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Напомним, что Минюст озаботился качеством питания заключенных в СИЗО и осужденных в колониях несколько месяцев назад. До сих пор уголовники и подследственные питались по нормативам, которые за последние годы подверглись критике со стороны как правозащитников, так и специалистов по питанию. В частности, эксперты обращали внимание на то, что рацион не сбалансирован, при этом в нем в принципе не присутствуют яйца.

Многие заключённые, в частности, в обращениях к автору этих строк говорили про то, что хотя бы два яйца в неделю могли бы хоть немножко улучшить ситуацию, Кроме того, арестанты просили давать им хотя бы чуть-чуть сливочного масла и творога. Эти продукты бывает непросто приобрести в тюремных магазинах, а родственникам в ряде регионов запрещают их передавать, поскольку считают скоропортящимися товарами. В случае принятия документа тюремная пища станет намного полезней, а сами арестанты будут реже от нее отказываться.