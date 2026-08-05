Популярная блогерша получила российские документы

Популярная видеоблогерша Даша Дошик, настоящее имя которой — Дарья Перова, сообщила о получении вида на жительство в Российской Федерации. Родившаяся в Казахстане, она теперь официально закрепила свой статус в России.

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В своём Telegram-канале блогерша опубликовала короткое видео, в котором продемонстрировала документ и эмоционально прокомментировала событие. Свою радость она выразила словами поддержки в адрес страны, а также исполнила фрагмент песни «Я русский» певца SHAMAN.

Ранее Даша Дошик уже привлекала внимание подписчиков эмоциональным обращением, в котором жаловалась на проблемы со здоровьем и необходимость в средствах на лечение. Тогда она извинялась за обилие рекламных постов и объясняла это срочной потребностью в финансировании.

Не так давно стало известно, что аккаунт Дошик на 24,7 млн подписчиков заблокировали в TikTok.