Птицы в Подмосковье стали сбиваться в стаи перед отлетом на зимовку

Уже в середине августа жители Московской области могут заметить начало сезонной миграции перелетных птиц. Специалисты регионального Министерства экологии и природопользования отметили, что пернатые уже начали объединяться в стаи для подготовки к долгому перелету.

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По данным экспертов, за два столетия наблюдений на территории Подмосковья орнитологи зафиксировали 314 видов птиц, 214 из которых выбрали регион в качестве места для гнездования. Первыми в путь отправятся насекомоядные обитатели: стрижи, крачки и кукушки. Следом за ними регион покинут соловьи, камышевки и славки.

Среди редких птиц, занесенных в Красную книгу, первыми готовятся к миграции осоед и белый аист. Несмотря на ранний старт, пик отлета птиц придется на сентябрь. При этом некоторые виды, включая охраняемых лебедей-кликунов и различные виды поганок, останутся в Подмосковье до конца октября.

— Принято считать, что отлет птиц на юг — это просто побег от холодов. Но на деле миграция — это сформированный раз и навсегда биологический механизм, привязанный не только к температуре, но и к длине светового дня, доступности корма и даже фазам луны, — передает слова министра Тихона Фирсова сайт ведомства.

Недавно столичные орнитологи впервые заметили в Терлецком лесопарке гнездо красношейной поганки. Этот вид птиц занесен в Красную книгу России. Пару редких птиц обнаружили на пруду лесопарка.