Тысячи жителей российского города остались без воды

Тысячи жителей Улан-Удэ остались без воды из-за аварии. Внимание на ситуацию в российском городе со ссылкой на пресс-службу водоканала обратило агентство РИА Новости.

По информации источника, во время работ по дренированию водовода на одной из улиц специалисты обнаружили утечку на пожарном гидранте.

«В связи с необходимостью устранения повреждения организовано временное отключение водоснабжения», — объяснил собеседник агентства.

Ограничения коснулись 700 частных и 76 многоквартирных домов, а также трех социальных объектов в микрорайонах Аршан и Лысая Гора. Представитель водоканала сообщил, что неисправность устраняется, добавив, что для горожан организовали подвоз воды.

Ранее более 22 тысяч жителей Владивостока лишились водоснабжения из-за аварии.