Найден самый уставший россиянин

Организаторы тестирования, призванного выявить самого уставшего россиянина, подвели итоги четырех недель сбора данных. Свои истории и ответы на вопросы о привычном ритме жизни отправили 9358 человек. Исследование определило трех участников с наивысшей степенью усталости: ими стали медсестра-анестезист из Набережных Челнов, многодетная мама из Зеленограда и работник дорожной отрасли из Ростова-на-Дону.

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На протяжении июля россияне принимали участие в тестировании, направленном на выявление уровня их усталости. Большинством участников исследования, организованного Группой Мантера, стали женщины: они составили около 81 процента всех респондентов, тогда как мужчины - 19 процентов.

Медсестра-анестезист из Набережных Челнов, пережившая смерть мужа, работает одновременно на трех работах - в кардиореанимации, детской стоматологии и клинике косметологии, при этом воспитывает маленького ребенка. Факторами усталости становятся совмещение высокого уровня ответственности за жизни детей и взрослых, а также чувство вины перед ребенком из-за частого отсутствия дома.

Работник дорожной отрасли из Ростова-на-Дону занимается асфальтоукладочными работами: смены порой начинаются в четыре утра и заканчиваются к 23.00. Признается, что легко может забыть, ел ли он сегодня, но точно помнит, сколько смеси ушло на дорожную яму. Дома он приступает к исполнению обязанностей должности дедушки, а супруга сетует, что уже много лет практически не видит мужа.

Многодетная мама из Зеленограда воспитывает троих детей и работает няней. Иронично отмечает, что спрятаться от семьи можно попробовать только в туалете, но, когда ты 24/7 окружен своими и чужими детьми, сделать это непросто. Мультфильм про Лунтика в трансляции телевизора также круглосуточно - складывается ощущение, что это полноценный член семьи. Респондент признается, что хочет сесть на велосипед и уехать бесследно.

Большая часть зарегистрированных уставших людей зафиксирована в Москве - 16,3 процента. Жители Сочи занимают вторую позицию рейтинга, имея 8,7 процента от общего числа респондентов. Также в топ-5 самых уставших жителей России входят жители Санкт-Петербурга - 4,3 процента, Екатеринбурга - 2,2 процента и Тюмени - 1,6 процента. В оставшиеся 66,9 процента входят жители Тольятти, Волгограда, Уфы, Самары, Новороссийска, Казани, Воронежа, Новосибирска, Рязани, Омска, Красноярска, Ульяновска и других городов.

Среди профессиональных сфер первенство в исследовании практически разделили специалисты по продажам и граждане, занятые ведением домашнего хозяйства и уходом за детьми, включая находящихся в декретном отпуске - 9,1 процента и 9 процентов респондентов. Следом расположились сотрудники сферы финансов и бухгалтерского учета - 5,1 процента от общего числа участников. В пятерку наиболее представленных также вошли работники сферы образования (4,3 процента), медицины (4 процента) и сферы логистики и курьерской доставки (3,64 процента).

Среди претендентов на самого уставшего россиянина также находились предприниматели и самозанятые, специалисты по маркетингу, рекламе и PR, сотрудники ресторанной индустрии, консультанты, психологи, инженеры, специалисты по пожарной безопасности, руководители и пенсионеры.

Ключевым блоком тестирования стала письменная история в свободной форме, иллюстрирующая степень усталости. Организаторы отмечают, что превалирующее большинство отражает моральное и психологическое истощение - 67 процентов, нежели физическое - 33 процента.

"Этот проект был создан для того, чтобы обратить внимание людей на их усталость - фактор, который часто оставляют без должного внимания. Усталость копится, а "отдохнуть" редко ставится в приоритет важных дел. Мы прочитали практически 10 тысяч историй от представителей самых разных сфер деятельности из многих регионов страны и верим, что сможем достичь главной цели: смотивировать участников исследования перестать откладывать отдых на неопределенное "потом", - отмечает Элина Кушниренко, руководитель направления продвижения и развития Группы компаний.

Анализ ответов участников показал, что усталость зачастую связана не с единичной причиной, а с сочетанием нескольких факторов. Респонденты отмечали высокий темп жизни, переработки, необходимость совмещать профессиональные и семейные обязанности, отсутствие полноценного отдыха и постоянное ощущение нехватки времени. Авторы трех историй, которые организаторы признали наиболее показательными, отправятся на восстановление в Сочи.