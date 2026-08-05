Петербургские медики сняли швы американке Луне Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице прозвали ребенком в «маске Бэтмена». Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, девочка появилась на свет в марте 2019 года в США с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим почти все лицо. Американские клиники под рядом предлогов отказались провести операцию ребенку.

Ее родители не отчаялись, изучили варианты, написали в несколько заведений, изучили ответы и приняли решение принять предложение российских медиков, пояснили журналисты.

Осенью 2019 года семья прилетела в Краснодар, где российские врачи начали лечение: первый этап включал фотодинамическую терапию и лазерные процедуры под местной анестезией.

В 2020-2024 годах врачи провели несколько операций и процедур, чтобы поэтапно удалить невус. В 2025 году девочке имплантировали тканевые экспандеры (специальные баллоны, постепенно растягивающие здоровую кожу) для дальнейшей пластики.

В июле 2025 года лечащий врач Ольга Филиппова заявила, что лечение завершено примерно на 80%, остался основной этап.

В мае 2026 года семья снова прибыла в Петербург на очередной этап лечения. 22 июля Луне удалили остатки невуса и рубцов, восстановили отдельные зоны лица.

Финальная операция прошла в августе и, как и предыдущие, завершилась благополучно.

«Луне сегодня сняли швы и повязки, все прошло хорошо», — отметила администратор профильного отделения клиники.

Врачи считают основную хирургическую часть лечения завершенной. Однако Луне предстоит: дальнейшее наблюдение у онколога-дерматолога; восстановление бровей; при желании — косметологические процедуры для окончательной коррекции внешности.

По словам лечащих врачей, дальнейшая работа будет носить преимущественно эстетический характер.