«Поступил, выключился»: психолог объяснила, что не так с выпускниками

Нынешняя приёмная кампания для одиннадцатиклассников выдалась особенно нервной. Рекордное количество стобалльников спровоцировало рост проходных баллов, что вызвало волну паники среди абитуриентов. Семейный психолог Екатерина Маденко в беседе с КП отмечает: если раньше родители в июле спрашивали, куда лучше поступать, то теперь их главный запрос звучит иначе — «Что с ним происходит, поступил и выключился?».

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По словам эксперта, к выпускникам вполне применим термин «выгорание». Подросток, который девять месяцев живёт в режиме постоянной мобилизации, находится в тех же условиях, что и взрослый на изматывающей работе, но с куда меньшей защитой. Однако проявления у детей иные: вместо жалоб они «глохнут» — становятся эмоционально плоскими, отстранёнными, отвечают односложно, демонстрируют усталый цинизм.

Обращений к психологам в последние годы становится заметно больше. Причём это связано не только с растущей нагрузкой, но и с тем, что семьи наконец перестали воспринимать такое состояние как капризы. В научных исследованиях уже появился термин «экзаменационное выгорание» — эмоционально-когнитивное истощение, которое накапливается при подготовке и не заканчивается вместе с экзаменами.

Вклад в него вносят перегруженное расписание, репетиторы до ночи, недосып, давление со стороны родителей и системы. При этом развивающийся мозг переносит хронический стресс хуже взрослого — это физиология, а не слабость.

Маденко советует родителям различать усталость и выгорание. Ключевой критерий: усталость проходит после отдыха, выгорание — нет. Если ребёнок спит по 10 часов и просыпается таким же выжатым, это тревожный сигнал. На что обратить внимание: стойкая потеря интереса даже к любимым занятиям, эмоциональное «отупение» (ровная серая линия без радости или злости), а также физические симптомы — головные боли, нарушения сна и аппетита. Если такое состояние держится дольше двух-трёх недель, за словом «устал» уже скрывается выгорание.