Спасший ребёнка в Каспийске подросток получит 22-ю премию имени Тиграна Кеосаяна

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что 22-ю премию имени Тиграна Кеосаяна получит подросток, который спас маленького ребёнка, забравшегося на подоконник, — он почти выпал из открытого окна, но его удалось вовремя спасти.

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«Даже родителям ничего не сказал. А больше всего переживал, что его накажут за то, что влез в чужую квартиру. Дадим ему премию Тиграна», — сообщила она в Telegram.

Премия в размере 1 млн рублей предоставляется людям, которые, рискуя собой, спасают других.

Ранее сообщалось, что 21-ю премию имени Тиграна Кеосаяна получит посмертно охранник, который погиб при взрыве в Москве 1 августа: мужчина не дал пронести взрывное устройство внутрь помещения, что позволило избежать ещё большего числа жертв и пострадавших.

Также 23 июля стало известно, что 20-ю премию имени Тиграна Кеосаяна получила 13-летняя Ксюша из Пермского края, которая спасла бабушку во время паводка.