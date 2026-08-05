В аэропорту Жуковский сняли ограничения на работу

В аэропорту Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

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Ранее авиагавань обслуживала рейсы по согласованию с соответствующими органами. Данные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании. Узнать статус своего рейса можно с помощью онлайн-табло аэропорта.

Кроме того, на работу по согласованию переходили аэропорты Внуково и Домодедово. Однако позже и эти ограничения были сняты.