Тела убитых в Таиланде россиян передали родственникам

Власти Таиланда завершили следственные процедуры по делу об убийстве россиян Дианы и Романа Назимовых и передали их тела семье. Об этом ТАСС сообщил родственник Назимовых Константин.

О пропаже 22-летней Дианы и 17-летнего Романа в городе Паттай стало известно в конце июля. Ранним утром 26 июля они уехали из дома на мотоцикле и перестали выходить на связь. Позднее правоохранительные органы Таиланда задержали подозреваемых в их похищении и убийстве, в ходе допросов выяснилось, что это не единственный эпизод на счету этой банды.

"Процедуры завершены, тела выдали родственникам", - сказал собеседник агентства.

Константин также подтвердил, что церемония прощания с Дианой и Романом состоится 6 августа, как и планировалось ранее. Кроме того, во время церемонии почтут память тайской семьи из трех человек, которая стала жертвой тех же преступников.

Дело вызвало широкий общественный резонанс. Премьер Таиланда лично побывал в Паттайе, где провел совещание с руководством полиции и потребовал оперативно установить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности. Следователи предъявили задержанным ряд тяжких обвинений, в том числе в совершении умышленного убийства, разбойного нападения с применением огнестрельного оружия, совершенного группой лиц по предварительному сговору с выдачей себя за представителей власти. Как заявил председатель коллегии адвокатов Паттайи Суксан Митсачан, произошедшее является резонансным преступлением, максимальным наказанием за которое является смертная казнь.