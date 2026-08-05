В Киргизии после гибели Наговициной ввели разрешительную систему на пике Победы

Власти Киргизии ввели разрешительную систему при восхождении на пик Победы после трагического случая с россиянкой Натальей Наговициной. Об этом ТАСС сообщили в Госагентстве по туризму республики.

"Введена пермитная система при восхождении на пик Победы", - заявил представитель агентства.

По его словам, теперь при восхождении или выходе на маршрут альпинисты обязаны будут получить официальный документ. На сегодняшний день в Киргизии в этом году еще ни один спортсмен не отправлялся на пик Победы. Собеседник также отметил, что в ближайшее время планируется выдать около двух десятков разрешений для альпинистов, которые прошли соответствующую подготовку и обладают большим опытом восхождений.

В Госагентстве заверили, что такое решение принято после произошедшего в прошлом году трагического инцидента с гражданкой РФ Натальей Наговициной и последовавшей за этим резонансной реакции общества.

Российская альпинистка Наталья Наговицина 12 августа сломала ногу на пике Победы в Киргизии на высоте более 7 тыс. м. Была предпринята спасательная операция, однако непогода и высота, на которой находилась альпинистка, не позволили провести эвакуацию. Во время поисковой операции разбился вертолет Минобороны Киргизии. Дальнейший поиск тела также был осложнен погодными условиями и снежным покровом.