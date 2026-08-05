«Курят труху»: в РАЕН объяснили, как вейпы превращают легкие в пятку

Любые препараты и продукты грозят населению отравлением до тех пор, пока они не запрещены к продаже. Поэтому единственный способ уберечь здоровье россиян от негативного воздействия вейпов – это запретить их продажу на законодательном уровне, заявил врач-токсиколог, член-корреспондент РАЕН, кандидат медицинских наук, профессор Михаил Кутушов в пресс-центре НСН.

Он обратился к правительству, отметив, что молодежь следует защитить от вейпов и табакокурения.

«Табак раньше был качественный, а сейчас люди курят какую-то труху. Вейпы превращают наши лёгкие в соединительную ткань – в пятку или в сухожилие, ― подчеркнул профессор. ― Начинаются неспецифические воспаления, от которых дети, например, гибнут».

Он подчеркнул, что ситуации, когда дети свободно курят и «парят», недопустимы, так как с возрастом их здоровье будет ухудшаться всё сильнее, в результате чего останется один вариант – это пересадка лёгких, что является практически недостижимой процедурой.

Кроме того, Кутушов призвал взять под контроль торговлю психотропными препаратами и мухоморами, подчеркнув, что даже 1 грамм этих грибов вызывает отравление, а если речь идёт об объёме свыше 25 граммов – грозит летальный исход. Врач добавил, что содержащиеся в мухоморах вещества накапливаются в организме, что приводит к отравлению с «шизоподобными срывами».

«Мухоморы нужно запретить законодательно!», ― заключил профессор.

Напомним, закон, предоставляющий регионам России право вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории, президент РФ Владимир Путин подписал 26 июня. Субъекты РФ, которые установили данный запрет, обязаны проинформировать Росалкогольтабакконтроль. При этом ведомство должно разместить перечень таких регионов на своём сайте.

Кроме того, закон предполагает обязательное лицензирование оптовых закупок, хранения, поставки табачной и никотинсодержащей продукции и торговли ею.