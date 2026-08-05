Симоньян назвала Собянина лучшим мэром за обеспечение безопасности Москвы
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян высоко оценила работу мэра Москвы Сергея Собянина по защите столицы от атак беспилотников.
Поводом стали данные, которые градоначальник привел в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову. Сергей Собянин сообщил, что две трети всех беспилотных летательных аппаратов, запускаемых по российской территории, направляются именно в сторону Москвы. Только за июль системами противовоздушной обороны зафиксировано 6 225 БПЛА, летевших к столичному региону.
"Шесть тысяч потенциальных терактов", - прокомментировала в своем Telegram-канале Симоньян, подчеркнув масштаб угрозы.
По ее словам, тот комплекс мер, который реализуется в Москве для противодействия воздушным атакам, не по силам ни одному другому городу в мире. Журналистка особо отметила, что о подавляющем большинстве инцидентов с беспилотниками жители столицы даже не узнают.
"Уже говорила, но повторю. Лучший мэр", - резюмировала главный редактор RT.