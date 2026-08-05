Депутат ГД Гусев призвал не доверять блогерам при выборе БАДов

Выбирая БАДы, важно советоваться с независимыми врачами, ориентируясь сразу на несколько мнений, сказал НСН Дмитрий Гусев. При покупке БАДов стоит советоваться с медицинскими специалистами, а не ориентироваться на рекламу блогеров, заявил в пресс-центре НСН первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по контролю депутат Дмитрий Гусев.

«Надо, конечно, советоваться со специалистами. Не верьте никаким блогерам. Последнее, что я видел в Сети – что Ксения Бородина пошла, вколола себе какой-то укол, который якобы моментально снижает уровень холестерина в крови. Я позвонил врачам, а они мне говорят: так его колоть надо постоянно, раз в 3-4 месяца. Никто последствий при этом не знает. А другие врачи говорят: высокий холестерин – это одна миллионная доля процента. Это такое нижайшее состояние в крови, которое ничего не меняет ни в организме, ни в жизни. Так что это медицинский рынок! Звоните знакомым независимым врачам, лучше всего трём, и проверяйте информацию. Найдите три не связанных друг с другом источника, и задайте им вопросы. Вы задумаетесь и примете осознанное решение», - сказал он.

Ранее президент Союза блогеров Денис Нырков заявил НСН, что лидеры мнений, которые рекламируют БАДы, должны нести персональную ответственность за распространяемую в интернете информацию. Он также допустил, что те, кто пострадал, купив БАДы по рекомендации блогеров, должны писать заявления в полицию.