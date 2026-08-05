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«Упадок сил и энергии»: россияне назвали самый кризисный день недели

Газета.Ru

Многие россияне сталкиваются с таким явлением, как «кризис середины недели», когда наблюдается упадок сил и уровня энергии. Об этом сообщила половина участников соответствующего опроса из мегаполисов. Критичным днем, когда резко заканчиваются силы, респонденты назвали среду, передает mk.ru со ссылкой на исследование Unikey.

«Упадок сил и энергии»: россияне назвали самый кризисный день недели
© Газета.Ru

Как выяснили аналитики, упадок сил к среде является среди россиян массовым явлением. Что касается способов восстановления энергии, то 32% опрошенных в первую очередь назвали соблюдение режима дня. Еще 30% сообщили, что организму помогает правильное питание, а 28% отметили важность тренировок.

Абсолютное большинство опрошенных – 80% – заявили, что для них основным «местом силы» и восстановления является дом. В то же время респонденты отметили, что часто сталкиваются с нехваткой необходимой инфраструктуры в шаговой доступности, включая благоустроенные зоны тишины во дворах (52%).

Кроме того, в рейтинг самых часто запрашиваемых элементов среды для отдыха вошли фитнес-клубы (26%), банные комплексы и сауны (10%), удобные коворкинги на первых этажах (10%), библиотеки и читальные залы (10%).

Эксперты отмечают, что сегодня современные ЖК должны строиться с учетом потребностей людей в спокойном отдыхе. В том числе многие застройщики создают зоны для йоги, общественные и тематические гостиные с игровым пространством для детей, спортплощадки и коворкинги, отметила гендиректор компании Айгуль Юсупова.

«Все это позволяет жителям крупных городов эффективно восстанавливать ресурсы», – заключила она.

До этого исследователи выяснили, что дача для россиян превращается в место релакса: все чаще за город выезжают не ради копания в грядках, а чтобы отдохнуть. Опрос показал, что 54% россиян ездят за город ради барбекю и шашлыков, 31% – чтобы искупаться (в том числе в бассейне или джакузи), 29% – ради бани, 21% – ради ландшафтного дизайна, 9% – ради спорта. На грядки время тратят 40% опрошенных – огород больше не главный сценарий.