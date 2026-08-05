«Упадок сил и энергии»: россияне назвали самый кризисный день недели

Многие россияне сталкиваются с таким явлением, как «кризис середины недели», когда наблюдается упадок сил и уровня энергии. Об этом сообщила половина участников соответствующего опроса из мегаполисов. Критичным днем, когда резко заканчиваются силы, респонденты назвали среду, передает mk.ru со ссылкой на исследование Unikey.

Как выяснили аналитики, упадок сил к среде является среди россиян массовым явлением. Что касается способов восстановления энергии, то 32% опрошенных в первую очередь назвали соблюдение режима дня. Еще 30% сообщили, что организму помогает правильное питание, а 28% отметили важность тренировок.

Абсолютное большинство опрошенных – 80% – заявили, что для них основным «местом силы» и восстановления является дом. В то же время респонденты отметили, что часто сталкиваются с нехваткой необходимой инфраструктуры в шаговой доступности, включая благоустроенные зоны тишины во дворах (52%).

Кроме того, в рейтинг самых часто запрашиваемых элементов среды для отдыха вошли фитнес-клубы (26%), банные комплексы и сауны (10%), удобные коворкинги на первых этажах (10%), библиотеки и читальные залы (10%).

Эксперты отмечают, что сегодня современные ЖК должны строиться с учетом потребностей людей в спокойном отдыхе. В том числе многие застройщики создают зоны для йоги, общественные и тематические гостиные с игровым пространством для детей, спортплощадки и коворкинги, отметила гендиректор компании Айгуль Юсупова.

«Все это позволяет жителям крупных городов эффективно восстанавливать ресурсы», – заключила она.

До этого исследователи выяснили, что дача для россиян превращается в место релакса: все чаще за город выезжают не ради копания в грядках, а чтобы отдохнуть. Опрос показал, что 54% россиян ездят за город ради барбекю и шашлыков, 31% – чтобы искупаться (в том числе в бассейне или джакузи), 29% – ради бани, 21% – ради ландшафтного дизайна, 9% – ради спорта. На грядки время тратят 40% опрошенных – огород больше не главный сценарий.