В школах Ленинского района Саратова уберут двухсменное обучение

Двухсменное обучение планируется ликвидировать до конца года в школах Ленинского района Саратова. Об этом сообщается в канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в "Максе".

"До конца года в Саратове будет введено 5 000 новых ученических мест, а количество школ в городе, обучающих в две смены, уменьшится в несколько раз. В Ленинском районе проблема будет решена", - говорится в сообщении.

Ленинский район является одним из самых крупных в областном центре.

В частности, до конца года в Саратове намерены возвести пять пристроек к школам, что даст дополнительно 1 850 новых мест. Также планируется сдать две новые школы с бассейнами и спортивными стадионами открытого типа в общей сложности на 2 600 мест. Кроме того, запланирована сдача школы на 550 мест в рамках комплексного развития территории в микрорайоне Солнечный-2. В следующем году намерены сдать еще две новые школы в Кировском и Заводском районах Саратова.

В ходе рабочей поездки Володин осмотрел школу № 52 в микрорайоне Поливановка Ленинского района, где завершают возведение пристройки. Это позволит школе уйти от второй смены обучения, а также заняться организацией групп продленного дня, кружковой работой и спортивными секциями.