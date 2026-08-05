Посольство: Россия готова рассмотреть возобновление прямых рейсов с Мексикой

Россия может рассмотреть предложения о возобновлении прямого авиасообщения с Мексикой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Мехико. Как отметили в ведомстве, сейчас предметные переговоры относительно запуска прямого авиасообщения между двумя странами не ведутся.

«При этом российская сторона готова рассмотреть соответствующие предложения в случае проявления заинтересованности со стороны Мексики», - подчеркнули в дипмиссии.

Прямые перелеты между Россией и Мексикой были прекращено в феврале 2022 года. Между тем Россия и Ирак возобновили прямое авиасообщение, после нескольких месяцев перерыва авиакомпания Iraqi Airways осуществила первый рейс в Москву.