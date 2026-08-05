Названы три опасных последствия продажи алкоголя в интернете

Возможность приобрести алкоголь через интернет приведет к негативным последствиям, поскольку проконтролировать такие продажи не так просто, сказал НСН Вадим Власов. Свободная продажа алкоголя в интернете упростит доступ к подобной продукции для подростков. Кроме того, возможен рост количества отравлений суррогатным алкоголем, заявил в пресс-центре НСН кандидат медицинских наук, исполнительный директор Фонда медицинских решений «Не напрасно» Вадим Власов.

«Во-первых, продажи алкоголя в интернете, если они вдруг будут разрешены, разбудят огромное количество «диванной аудитории». Люди, смотрящие футбол, если у них закончился алкоголь, и лень выходить, просто возьмут эту дозу через курьера. Во-вторых, расширится возможность для приобретения алкоголя подростками. Все эти цифровые штуки, связанные с невозможностью продажи, они с легкостью будут обходить. В-третьих, существенно вырастет количество отравлений суррогатным алкоголем. В настоящее время по разным данным доля смертей от употребления суррогатного алкоголя доходит примерно 24-28%. Безусловно, свободная продажа алкоголя в интернете эту цифру значительно увеличит в виду резкого усложнения контроля за ситуацией», - сказал он.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил НСН, что продажа вина через маркетплейсы — настоящее преступление и популяризация алкоголя, которая позволит обходить ограничения на его продажу.