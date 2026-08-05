Ректор МГИМО предложил ограничить число мест для олимпиадников в вузах

Сегодня в России завершается приём согласий на зачисление от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ.

Однако эксперты отмечают, что для обычных одиннадцатиклассников мест на бюджетных отделениях ведущих университетов практически не осталось из-за наплыва победителей олимпиад с правом приоритетного зачисления.

В интервью «Российской газете» Анатолий Торкунов сообщил, что в этом году на льготном этапе МГИМО зачислил 255 человек — это более половины от общего бюджетного приёма. На таких направлениях, как «Торговое дело», «Политология» и «Социология», в общем конкурсе осталось менее пяти мест. Для решения проблемы ректор МГИМО предложил ввести для олимпиадников фиксированную квоту — не более 15% от общего числа бюджетных мест.