Усольцевы оставили баснословное наследство: вот кому оно достанется

28 сентября будет год с момента пропажи семьи Усольцевых. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились в однодневный поход к горе Буратинка и больше их никто не видел. До сих пор следы туристов не найдены.

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До сих пор точно неизвестно, что произошло с Усольцевыми, почему они не вернулись из тайги. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых.

Когда будет юридически установлено, что семья погибла, неизбежно встанет вопрос о распределении наследства. Исследователь Валентин Дегтерев оценил состояние Сергея Усольцева примерно в 700 миллионов рублей.

"Сергей Усольцев оставил после себя очень крупное наследство. У него, по имеющейся информации, на счетах находится около 100 миллионов рублей. Плюс к этому — 50% акций предприятия, которое выпускает краску, — речь о заводе „Полиинвест“ в Железногорске. Если посчитать все вместе: ценные бумаги, дом, машину и прочее имущество, — то выходит сумма порядка 600–700 миллионов рублей. Это действительно большие деньги", - сообщил Дегтерев aif.ru.

Кому достанется такое баснословное наследство? Известно, что у Сергея есть пасынок, а также три дочери и сын.