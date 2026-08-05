Сын актера сериала "Интерны" Демчога отбыл наказание за мошенничество

Сын актера, известного по сериалу "Интерны", Вадима Демчога Вильям отбыл наказание по делу о мошенничестве и вышел на свободу. Об этом он рассказал РИА Новости.

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По данным следствия, Демчог оказал помощь телефонным мошенникам в похищении 1,8 миллиона рублей у пенсионера, который частями переводил их якобы на безопасные счета. Адвокат Демчога указывал, что он возместил весь нанесенный ущерб.

С марта 2024 по май 2025 года он был под домашним арестом, в июне 2025 года молодого человека приговорили к 2 годам колонии общего режима.

Ранее в Москве мошенники обманули мужчину на 71 миллион рублей под предлогом декларации денежных средств и ценностей. Сотрудники правоохранительных органов установили, что ему на мобильный телефон поступали звонки от неизвестных, которые представлялись работниками различных ведомств. Они вынудили москвича показать по видеосвязи имущество.

Сотрудникам полиции удалось установить 26-летнего москвича, который был курьером. Содержимое сейфа он успел передать соучастникам.