Можно ли спать на рабочем месте? Мнение юриста

О том, разрешено ли спать на рабочем месте, рассказал глава юридической практики в компании по трудоустройству Александр Южалин. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, дремать или спать допустимо исключительно во время официально закрепленных перерывов — в частности, в период перерыва для отдыха и питания. Юрист подчеркнул, что такой промежуток времени законодательно отнесен к категории времени отдыха, а значит, сотрудник вправе распоряжаться им по собственному усмотрению.

Вместе с тем в случае, если работник спит в часы, отведенные для выполнения трудовых обязанностей, и подобная практика не согласована с работодателем (к примеру, в условиях сменного графика либо при наличии особых условий труда), то подобное поведение квалифицируется как нарушение трудовой дисциплины. В этой ситуации работодатель вправе привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности, предупредил Южалин.

Ранее юрист объяснил, как часто можно выходить на перекур на работе. По словам специалиста, в действующем трудовом законодательстве отсутствуют отдельные нормы, устанавливающие лимиты на перекуры — ни по их продолжительности, ни по числу в течение смены. Регулирование данного аспекта полностью отнесено к полномочиям работодателя: соответствующие правила фиксируют в локальных нормативных актах — в частности, в правилах внутреннего трудового распорядка.