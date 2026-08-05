Священник объяснил, чем грозит развеивание праха умерших близких

Священник Вячеслав Береговой рассказал об отношении Русской православной церкви к кремации и развеиванию праха. По его словам, тело человека не считается в православии ненужной оболочкой после смерти, поскольку связано с верой во всеобщее воскресение.

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По словам священника, церковь допускает кремацию только в исключительных обстоятельствах, когда похоронить человека традиционным способом невозможно. Речь идет, например, о чрезвычайных ситуациях, эпидемиях или отсутствии доступа к кладбищам. При этом предпочтительным вариантом остается погребение тела в земле, соответствующее христианской традиции.

Отдельно Береговой высказался о развеивании праха. Он отметил, что такая практика не соответствует представлениям РПЦ о почтительном отношении к останкам усопшего, поскольку человек фактически остается без определенного места погребения, где близкие могли бы молиться и сохранять память о нем.

Священник призвал верующих осознанно подходить к выбору способа погребения. Кремацию, по его словам, следует рассматривать как вынужденную меру, тогда как захоронение в земле остается традиционной формой погребения в православии, передает «ВестатекаВестатека».

На современных кладбищах можно встретить множество памятников усопшим, на которых есть их портреты. Однако бытует мнение, что украшение захоронений портретами не приветствуется церковью. Так ли это на самом деле, рассказал священник Филипп Ильяшенко в беседе с «Вечерней Москвой».