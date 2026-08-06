Названы наименее популярные домашние животные у россиян

Более половины опрошенных жителей России всегда разрешают домашним животным спать на кровати, сказано в совместном исследовании онлайн-ретейлера "Самокат" и медиахолдинга Rambler&Co.

"Для многих владельцев питомцы становятся полноценными членами семьи. Так, 53% респондентов всегда разрешают животным спать на кровати, еще 16% делают это время от времени. Только 27% принципиально не позволяют питомцам забираться в постель, а 4% признались, что были бы не против, если бы это было возможно", - говорится в тексте.

Как рассказали аналитики, самыми популярными домашними животными у россиян остаются кошки - они есть у 43% участников исследования. Собаки живут у каждого пятого респондента (21%). Значительно реже опрошенные россияне заводят рыбок (5%), попугаев (3%), грызунов (2%), черепах (1%) и других животных (3%).

В исследовании отмечается, что россияне стремятся регулярно радовать своих домашних любимцев. Самый популярный способ - лакомства (54%). 17% покупают игрушки, 11% - лежанки, домики и другие товары для отдыха, 8% отправляются на прогулки по новым маршрутам, 6% приобретают товары для домашних активностей (тоннели, игровые комплексы и др.), а 4% - одежду и аксессуары.

По данным "Самоката", россияне все чаще приобретают для питомцев не только товары первой необходимости, но и продукцию, которая делает их жизнь комфортнее. Так, за с января по июль 2026 года продажи лакомств для взрослых собак всех пород выросли на 96%, а игрушек, которые можно грызть, - более чем на 55% в годовом сравнении.

Одновременно сохраняется высокий спрос на повседневное питание: заказы сухого корма для взрослых кошек увеличились на 24%, влажного - на 19%. Популярностью пользуются и товары для прогулок. Так, продажи амуниции для собак выросли почти в шесть раз. Наиболее заметную динамику в этой категории показали ошейники, которые россияне стали покупать в 5,8 раза чаще, чем годом ранее.

В опросе приняли участие более 2 тыс. респондентов.