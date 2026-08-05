Московский регион накрыла опасная жара: объявлен оранжевый уровень

Столичный регион вступает в период экстремальной солнечной активности. Метеорологи предупредили, что со вторника по четверг включительно в Москве и Подмосковье будет действовать оранжевый код опасности.

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Причиной стала сильная жара в сочетании с аномально высоким ультрафиолетовым излучением, индекс которого достигает 6 баллов. Специалисты настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности.

Даже при облачной погоде и нахождении в тени необходимо использовать защитный крем с высоким SPF-фактором, носить головные уборы и солнцезащитные очки.

Наиболее опасным считается период с 11:00 до 16:00, когда лучше избегать длительного нахождения под открытыми солнечными лучами.