В США новорожденных мальчиков неожиданно стали называть русским именем

Тысячи мальчиков в Соединенных Штатах ежегодно называют именем Иван. Об этом РИА Новости рассказали в американской службе социального обеспечения.

Отмечается, что в прошлом году в стране появилось на свет 2240 Иванов, а годом ранее — 2354 мальчика с таким именем.

Таким образом, это имя вошло в топ-200 самых популярных, занимая в последние несколько лет места от 153 до 168.

Иван обошел в этом списке имена Дональд и Джон: в 2025 году в Штатах назвали так всего 395 и 230 мальчиков соответственно.

Ранее стало известно, что в России стали реже называть детей именем Дима. Так, за последние два года имя Дмитрий опустилось на две строчки в рейтинге популярности мужских имен. Сейчас оно находится на 11 месте и попадает у девочек в список ред-флагов. Как уточняет пресс-служба Управления ЗАГСа Москвы, за 2025 год в столице появилось на свет чуть больше тысячи мальчиков с именем Дима.