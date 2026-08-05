В Дагестане восстановили размытые дороги в горных районах

Июльские ливни в Дагестане устроили дорожникам настоящую проверку на прочность. Вода размывала трассы, мосты держались на честном слове, а сотни горных аулов и сел на время оказались отрезанными от большой земли. Сейчас стихия отступила, и в республике вздохнули с облегчением: транспортное сообщение вернули почти всем, кто оставался без него.

От удара стихии пострадали 49 участков автодорог и мостов в 17 районах. Почти две недели без движения стояли 110 населенных пунктов в 12 муниципалитетах. В беде оказались около 200 тысяч человек. Ситуацию сразу взяли под контроль власти республики.

"Ни один дом, ни одна постройка не останутся без внимания. Мы сделаем все, чтобы в кратчайшие сроки полностью ликвидировать последствия стихии и оказать людям всю необходимую помощь в компенсации ущерба", - поставил задачу аварийным службам врио главы республики Федор Щукин.

Дорожные службы работали круглосуточно, и сегодня можно сказать: самое страшное позади.

Горячей точкой стал Унцукульский район. Там дожди лили с такой силой, что пришлось экстренно сбрасывать воду с плотины Ирганайской ГЭС, иначе могло не выдержать само сооружение.

Поток хлынул вниз и снес почти сотню метров дорожного полотна. Движение перекрыли наглухо - рисковать никто не стал. Но уже сегодня по трассе Аранканская площадка - Унцукуль - Сагринский мост к поселку Шамилькала (у Ирганайской ГЭС) потянулись первые машины - пока по временной схеме, но главное, что проезд есть.

Туристам тоже можно выдохнуть: доступ к главным достопримечательностям не перекрывали ни на день. В минтуризма республики заверили: все смотровые площадки, каньоны и пещеры открыты.

В Буйнакском районе - свои новости. Здесь дорогу Буйнакск - Верхний Каранай ремонтируют в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Участок растянулся почти на десять километров, но основная работа уже позади. Сейчас на трассе кипит финишная отделка: монтируют барьеры, вгоняют в землю сигнальные столбики, расставляют знаки, и уже ложится свежая разметка. Ввести объект в строй обещают к сентябрю 2026 года.

"Данная дорога имеет ключевое значение. Она является популярным туристическим маршрутом, ведущим к смотровой площадке Большого Сулакского каньона и местным достопримечательностям, включая Каранайские пещеры. Кроме того, дорога обеспечивает транспортные связи нескольких населенных пунктов района с Буйнакском", - рассказали "РГ" в Дагестанавтодоре.

В Хивском районе ремонт идет с размахом, здесь взялись за самую длинную региональную трассу Мамраш - Ташкапур - Араканский мост. Рабочие сейчас трудятся на отрезке с 30-го по 42-й километр. Эта транспортная артерия связывает семь районов: Сулейман-Стальский, Хивский, Агульский, Кулинский, Лакский, Левашинский и Гергебильский. Без нее половина горного Дагестана осталась бы без нормальной логистики.

К концу года дорожники рассчитывают сдать пять с половиной километров обновленной трассы. Полностью завершить работы обещают к сентябрю 2027-го.

Кстати

Параллельно в республике готовят прорыв на будущее. В 2026 году Дагестан направит около 27 миллиардов рублей на строительство и капитальный ремонт дорог. В цифрах это звучит внушительно: 397 километров трасс и пять мостов. Средства пойдут в рамках госпрограммы "Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан".

Среди самых ожидаемых объектов - подъездная дорога к Махачкалинскому морскому порту, которую планируют наконец-то достроить. Также продолжатся маршруты к районным центрам, в том числе к селам Бежта и Кидеро в Цунтинском районе, куда зимой и в распутицу добраться вообще целая история.

А еще в этом году стартует строительство подъездов к особой экономической зоне - будущему всесезонному курорту Каспийский прибрежный кластер. Там сейчас все только начинается, но дороги туда уже закладывают.