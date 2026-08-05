В Рособнадзоре рассказали о перспективах изменений в ЕГЭ

В ближайшие два года серьезных изменений в формате Единого государственного экзамена не предвидится. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, будут внесены лишь отдельные корректировки в некоторые задания. Это обычная практика, поскольку после проведения ЕГЭ анализируются результаты, и на их основе выявляются эффективные и неэффективные задания.

До этого Музаев говорил, что до 1 сентября будут доступны демоверсии. В некоторых заданиях могут быть внесены корректировки, которые станут известны до начала учебного года. При этом не ожидается революционных изменений, которые бы кардинально повлияли на какой-либо предмет или экзамен в целом.

Глава ведомства отмечал, что работа над улучшением отдельных аспектов ЕГЭ продолжается. В частности, готовятся к введению практической части по физике и химии, а также рассматривается возможность расширения устной части экзаменов по гуманитарным дисциплинам. Однако эти изменения будут внедряться постепенно до 2030 года.

В Рособрнадзоре считают также, что начало ЕГЭ с 1 июня полностью оправдало себя. Это решение будет действовать бессрочно.