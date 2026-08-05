В 2026 году россиян ждут еще две короткие рабочие недели

Россиян в 2026 году ожидают еще две короткие рабочие недели. Об этом рассказала РИА Новости доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Эксперт уточнила, что они запланированы на ноябрь и декабрь.

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В последний месяц осени сокращенная рабочая неделя будет в честь Дня народного единства, который в текущем году выпадает на среду. А в декабре она и вовсе продлится всего три дня - с 28-го по 30-е число. Накануне сообщалось, что в России утвержден новый ГОСТ в области управления безопасностью труда и охраной здоровья, в котором рекомендуется не принуждать работника к труду, а поощрять и стимулировать.

В Росстандарте рекомендовали, например, регулярно проводить консультации с сотрудниками и обмен информацией, чтобы вовлечь их в процесс принятия решений и поощрить стремление каждого внести вклад в общее дело.