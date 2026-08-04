Азиатская саранча обрушилась на Дагестан. Особенно пострадал Кизлярский район — насекомые буквально закрыли солнце над регионом, пишет «Комсомольская правда.Северный Кавказ».

Журналисты пояснили, что местные жители были испуганы, шокированы нашествием саранчи. Кроме того, они были вынуждены плотно закрывать окна, чтобы не допустить проникновения насекомых в салон.

«Она прямо сюда [в машину] залезает. Закрой окно, ты дурак, что ли? Она нас сожрет здесь и сейчас! Это что такое. Сколько ее! Тюхаем [уходим] отсюда», — процитировали авторы статьи слова автора одного из роликов, появившихся в соцсетях.

В Минсельхозпроде республики отметили, что стая азиатской саранчи прилетела с заповедных земель. В ведомстве уточнили, что охраняемые территории запрещено обрабатывать химикатами.

В связи с этим, пожаловались в министерстве, Дагестан ежегодно отражает атаки насекомых, вольготно живущих на территории природных заповедников.

В ведомстве пояснили, что 3 и 4 августа специалисты при помощи малой авиации обработали вредителей отравой, уничтожили крупную стаю саранчи.